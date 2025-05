Bulīmija 17 gados. Personīgs stāsts par to, kā, gribot zaudēt svaru, zaudēju pati sevi

Šis ir stāsts par to, kā es gribēju zaudēt dažus kilogramus, bet zaudēju sevi.

Uz to brīdi man ir 17 gadi. Turpinu "rūpēties par savu figūru". Es nevaru teikt, ka badojos. Nē. Bet ēdu acīmredzami mazāk nekā nepieciešams organismam. Ja es badotos, tad noteikti kristu ģīboņos un nespētu normāli funkcionēt. Jā, un arī vecāki to noteikti pamanītu. Bet, kad tu ēd maz, to tik viegli nevar pamanīt. Vienmēr var parādīt, ka esi paēdis. Bez tam es turpināju dzīvot pilnvērtīgi – gāju uz skolu, pavadīju laiku ar draugiem, ceļoju, sportoju. Bet, lai ko es darītu, prāts vienmēr bija nodarbināts ar ēdienu.