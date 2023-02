Vien daži bērni no vairākiem simtiem saprot, kas ir veselīgs uzturs

Skolu un klašu atsaucība “Electrolux Uztura akadēmijas” projektam liecina, ka šāda veida informācija ir ļoti nepieciešama. Pat jaunajās Skola2030 programmās pareiza sabalansēta uztura pamatprincipi ir ieviesti tā starp citu, garāmejot. Tas nozīmē – ja bērna vecāki nav orientēti uz veselīgu dzīvesveidu, bērnudārzā un skolā šīs lietas arī nevar apgūt. Taču vēlme un interese ir. Tāpēc vēlamies “Electrolux Uztura akadēmiju” attīstīt kā tiešām noderīgu un iedvesmojošu instrumentu ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem un pedagogiem, veidojot katrai no šīm grupām veltītu īpašu saturu sadarbībā ar uztura speciālistiem, dietologiem, iespējams sporta treneriem un citiem ekspertiem. Mūsdienu postmillenniāļu jeb Z paaudze un A paaudze jeb tā sauktie digitālie mazuļi informāciju vislabāk uztver interaktīvā veidā, nevis no grāmatām un diagrammām. Vecās mācību metodes jāatsvaidzina, un informācija jāpiedāvā tā, kā jaunieši, viņu ģimenes un apkārtējie ir gatavi to uztvert.