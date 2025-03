Lielais gavēnis, kuru ievēro kristieši, sākas 40 dienas pirms Lieldienām un šogad tā sākums ir 5. martā. Tiesa – gavēt izvēlas arī tie, kas nav reliģiozi un kāpēc ne. Kāds paņem pauzi no dažādu aplikāciju lietošanu, cits atsakās no alkohola, saldumiem, bet vēl kāds no gaļas. Ja tu esi nolēmis gavēt, 40 dienas atturoties no gaļas, sagatavojām tev 10 sacepuma recepšu izlasi, lai gavēnis aizrit garšīgi un daudzveidīgi.