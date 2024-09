Šķirstot pavārgrāmatas, etiķa vietā daudzviet atrodama etiķa esence, kuru gan no 2010. gada 1. janvāra ir aizliegts tirgot. To receptēs aizstāj ar galda etiķi, pievienojot to lielākā daudzumā, izmantojot proporciju aptuveni 1:8.