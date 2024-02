Daugavpils skolās mainīta ēdināšanas sistēma: ieviests "zviedru galda" princips

No janvāra Daugavpils skolās ir mainīta ēdināšanas sistēma: tagad 5.-12. klašu skolēniem ir iespēja izvēlēties no vairākiem piedāvātajiem ēdieniem, ko tieši viņi vēlas apēst pusdienās. Skolēni tagad var izvēlēties pusdienas no vismaz diviem pamatēdieniem, kā arī zupām, piedevām, desertiem un dzērieniem.