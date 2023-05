Kā "apēst pavasari" jeb uzņemt vērtīgāko, ko sniedz gadalaika labumi?

Audzē uz palodzes

Domājot par savu un tuvinieku veselību, svarīgi atcerēties, ka pavasarī uzturā ir jāiekļauj svaigi augļi, dārzeņi un ogas. Ar ko sākt un ko izvēlēties? Viens no galvenajiem vitamīnu avotiem, ko ikviens var izaudzēt uz savas palodzes, ir zaļumi. Arī veikalos parādās loki, piparmētras, rukola un koriandrs podiņos, bet atceries, ka tikpat labi šos zaļumus no sēkliņām vari audzēt arī pats. Svaigi zaļumi satur maksimāli daudz C vitamīna un flavonoīdu, kas iet zudumā, uzglabājot zaļumus ledusskapī.