Pētījums ⟩ Tikai ceturtdaļa Latvijas iedzīvotāju nepārēdas

Vecumā no 18 līdz 24 gadiem reizi nedēļā vai biežāk sanāk pārēsties 41% respondentu, vecumā no 25 līdz 34 gadiem - 35%, vecumā no 35 līdz 44 gadiem - 35%, vecumā no 45 līdz 54 gadiem - 28%, vecumā no 55 līdz 63 gadiem - 24%, bet vecuma grupā no 64 līdz 75 gadiem - 17%.