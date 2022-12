Svētki nav pārēšanās maratons: speciālisti komentē Ziemassvētku ticējumus par ēdienu

Ja galdā ir likts tradicionāls ēdienu skaits, gatavojiet tos vienkārši, bez liekām taukvielām - zirņus, pupas var izvārīt un likt atsevišķi no saceptās gaļas. Cilvēkiem ir mainījies ēšanas veids - daudzi labprātāk izvēlēsies zirņus ar štovētajiem kāpostiem, nevis ar speķi. Pamēģiniet kāpostus pagatavot bez gaļas vai speķa. Piespiediet klāt sulu no pāris apelsīniem, un rezultāts būs fantastisks! Šādi gatavoti kāposti neradīs smaguma sajūtu. Izvērtējiet savus iecienītākos svētku ēdienus - lai galdā nav tikai trekns ar vēl treknāku! Plānojiet svētku galdu kopā ar viesiem - sadaliet, kurš ko atnesīs, vai gatavojiet ēdienus kopā!

Svētku našķus un desertu izvēlieties sev to gardāko - vienu un ar labām sastāvdaļām. Ieteicams gatavot to mājās, izvēloties labas kvalitātes izejvielas. Labāk apēst vienu un labu ēdienu, nevis daudz zemas kvalitātes un rūpnieciski gatavotus. Smilšu, rauga, biskvīta mīklu var pagatavot mājās - tas būs vienkārši, turklāt arī lētāk. Ja tomēr našķus iegādājaties veikalā - lasiet un izvērtējiet to sastāvu!