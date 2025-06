Foto Mums ir ko pamācīties: Viļņā grandiozi aizvadīts trešais Aukstās zupas festivāls

"Go Vilnius" vadītāja Dovile Aleksandravičiene norāda, ka šādi trakulīgi festivāli visur piesaista lielus dalībnieku un skatītāju pūļus: "Mēs priecājamies, ka arī Viļņa ir papildinājusi pasaules jautrāko un trakāko svētku kalendāru. Ja Spānijas pilsētiņā Buņola (Buñol) notiek slavenie tomātu kaujas svētki „La Tomatina“, bet Pamplonā – skrējiens pa vecpilsētu, bēgot no vēršiem, tad Viļņa dāvā rozā eiforiju ar neskaitāmām netradicionālām aktivitātēm – jau vien ko vērta ir slīdēšanas atrakcija no kalna tieši mākslīgā aukstās zupas bļodā."