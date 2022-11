Aptauja ⟩ Kādi produkti dominē latvieša ēdienkartē?

Gaļu un gaļas produktus ikdienas uzturā lieto 36% iedzīvotāju, visvairāk vīrieši – 47%, bet no aptaujātajiem apstiprinoši atbildēja 27% sievietes. No 18-39 gadu vecumam gaļa un tās produkti Latvijā tiek lietoti nedaudz mazāk – 33% respondentu apstiprinājuši, ka ēd ikdienā gaļu un tās produktus. Procentuāli līdzīgs aptaujāto skaits – 35% šādu atbildi apstiprinājuši arī vecākajā grupā no 60-74 gadiem. Savukārt 40-59 gadus veco aptaujāto grupā gaļu un tās produktus kā ikdienas uztura produktu minējuši 40% respondentu. Pierīgā gaļu ikdienā ēd 31% aptaujāto, nedaudz vairāk Kurzemē un Vidzemē – 34%, Rīgā 38%, bet visvairāk Zemgalē – 40% un Latgalē – 41%.