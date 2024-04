Populārā Vidusjūras diēta: pamati, kas par to jāzina

Kas ir Vidusjūras diētas veselības ieguvumu pamatā un kā to varam ieviest savā ikdienā? Stāsta BENU Aptiekas piesaistītā eksperte, ārste uztura speciāliste Guna Havensone un BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

Vidusjūras diēta nav īslaicīga diēta, bet drīzāk uztura stratēģija, kuras principus ievērojot ikdienā mēs varam samazināt dažādu slimību riskus, piemēram, sirds un asinsvadu, vielmaiņas slimību (aptaukošanās, cukura diabēts), kā arī citu, piemēram, podagras riskus, stāsta ārste uztura speciāliste G. Havensone. Pētījumos pierādīts, ka Vidusjūras diētai ir ļoti labi rezultāti ilgtermiņā - tā uzlabo vielmaiņu un sniedz plašus ieguvums veselībai, piemēram, tā var kalpot kā 2. tipa cukura diabēta profilakses līdzeklis, kā arī to iesaka esošajiem pacientiem, jo apvienojumā ar fiziskajām aktivitātēm jau trīs mēnešu laikā pacientiem ar diabētu tā palīdz samazināt svaru un vidukļa apkārtmēru, kas ir nozīmīgs metabolais rādītājs.

Turklāt dati atklāj, ka, ievērojot Vidusjūras diētu, organismam novecojot, tā palīdz uzlabot gan kognitīvās funkcijas (domāšanu, atmiņu), gan ļauj veiksmīgāk izvairīties no tukluma un trausluma. Tādēļ varam teikt, ka Vidusjūras diēta ir arī viena no labām veselīga dzīvesveida un veselīgas novecošanas stratēģijām, kas ir ļoti aktuāli, ņemot vērā cilvēku dzīvildzes palielināšanos, arvien aktualizējot jautājumus par kvalitatīvi nodzīvotajiem gadiem. Vienlaikus Vidusjūras diēta var kalpot kā lielisks veids, lai atbrīvotos no ziemas laikā uzkrātā, papildinātu organisma rezerves ar vērtīgajiem vitamīniem un minerālvielām un padarītu savu ikdienu veselīgāku ilgtermiņā.