Cepamais papīrs un folija - kuru izvēlēties un vai var vienu aizstāt ar otru?

Vēl viena šī papīra izmantošanas iespēja ir izklāt to uz virtuves letes, izrullēt mīklu, izgriezt formas tieši uz papīra un pēc tam likt uz cepešpannas. Šis variants ir ideāls, ja mīkla ir ļoti plāna un, pārliekot no galda uz cepešpannas, ir bail saplēst sagatavoto mīklu.

Ja pergaments pēkšņi beidzas, to var aizstāt. Piemēram, cepšanai izmanto alumīnija foliju, kas ir labi ieeļļota, bet, lai aizsargātu darba virsmu no netīrumiem, izmanto vaska papīru.

Folija ir kā radīta ēdiena gatavošanai uz lielas uguns – to var izmantot pat trauku vietā kempinga apstākļos, lai uz uguns ceptu gaļu vai kartupeļus. Atšķirībā no pergamenta papīra šis materiāls nebaidās no uguns. Foliju bieži izmanto mājsaimnieces, kurām nepatīk stingrā garoziņa, kas cepot izveidojas dažādiem ēdieniem. Lai zivs, pīrāgs, gaļa vai sacepums pārāk neapbrūninātos, no folijas jāizveido “telts”, starp to un trauku atstājot apmēram 2,5 cm. Un, lai materiāls nekustas, saspiež tā malas pie cepamā trauka.