Kļūdas, ko pieļaujam, vārot cīsiņus

Jebkura labi pagatavota produkta stāsts sākas ar izvēli veikalā, un pat prasmīgākais kulinārijas speciālists nespēs pagatavot gardus cīsiņus, kas gatavoti no nekvalitatīvām izejvielām.

To sastāvā jābūt dabīgai gaļai, arī taukiem un kvalitatīvām garšvielām.

Ko tad mēs mēdzam darīt nepareizi?

Gatavošanas temperatūra - arī tai ir nozīme. Tikko no ledusskapja izņemti, auksti cīsiņi, kas iekrituši verdošā ūdenī vai karstā pannā, piedzīvo temperatūras triecienu, to apvalks no karsēšanas strauji izplešas un, visticamāk, pārplīsīs. Rezultāts jau zināms: zudīs sulīgums un garša. Ūdenim jābūt viegli siltam, un arī pannai nevajadzētu būt pārlieku karstai, bet siltai.