Piecas dabīgas un veselīgākas cukura alternatīvas

Neatkarīgi no tā, cik stingra ir tava diēta, ārsti neiesaka pilnībā atteikties no saldumiem. Cukurs ir galvenā mūsu smadzeņu "degviela", kā arī rezerves enerģijas avots: visvieglāk to iegūt no glikozes. Bet tajā pašā laikā ir rūpīgi jāuzrauga normu ievērošana: Pasaules Veselības organizācijas eksperti iesaka ēst ne vairāk kā 6 tējkarotes cukura dienā.