Kā izvērtēt cukura daudzumu pārtikas produktos?

“Pārtikas Revidenta” komanda novērojusi, ka dažādi Latvijā pieejami produkti satur daudz cukura. Kā izrādās, daļa no tiem pat tiek uzskatīti par veselīgiem, bet citi pārsteidz ar to, ka tos iedalām sāļo ēdienu kategorijā.

Tikmēr pārtikas tehnologi skaidro, ka atsevišķu produktu sastāvā jebkurā gadījumā būs cukurs. Tas ir dabīgs, un to satur produkta izejvielas. Piemēram, jogurtā ir laktoze jeb piena cukurs, kas nozīmē, ka jogurtā minimālais cukura daudzums būs aptuveni 4 grami 100 gramos produkta. Taču dažādu veidu jogurtu sastāvā ir arī pievienotais cukurs, līdz ar to pircējiem jāseko līdzi norādēm uz etiķetēm.

Cukura daudzumu augļu sulā nosaka stingri Ministru kabineta (MK) noteikumi. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas katedras profesore, vadošā pētniece Solvita Kampuse stāsta: “Ir ļoti stingri MK noteikumi, kas to regulē. Pirmkārt, sulām cukurs netiek pievienots vispār. Tātad mēs par sulu drīkstam saukt tikai tādu produktu, kurš ir tīrā veidā izspiests no konkrētiem augļiem, ogām vai arī atjaukts no attiecīgā veida koncentrāta, bet papildu cukurs sulai, ja mēs to saucam par 100% sulu, nedrīkst tikt pievienots”.