Kā latviešiem veicies ar Jaunā gada apņemšanos ēst veselīgāk?

Kāpēc atsakāmies no saviem mērķiem?

Psiholoģe Zane Heniņa norāda, ka vairums cilvēku no savas Jaunā gada apņemšanās atsakās jau pirmajos trīs mēnešos. “Viens no galvenajiem iemesliem ir pārāk krasas pārmaiņas un nereālistiski mērķi. Piemēram, pilnīga atteikšanās no saldumiem vai solījums sportot katru dienu var būt grūti īstenojams, un neveiksmes izjūta mazina motivāciju. Pakāpeniska pieeja un sasniedzami mērķi ir daudz efektīvāki,” skaidro Z. Heniņa.