Uztura speciāliste: nav neveselīgu produktu. Viss slēpjas mērenībā

“Skaidrs, ka ikdienas steigā nereti nav laika pašam gatavot maltīti un galvenais ir remdēt izsalkumu, ne tik daudz domāt par to, cik maltīte ir sabalansēta un vai tikusi izpildīta veselīga uztura proporcija. Ilgtermiņā, protams, šāda uztura organizēšanas pieeja var nest ne tik patīkamas blaknes, piemēram, lieko svaru, dažādu uzturvielu deficītu organismā u. c. Tāpēc pat steidzīgajā ikdienas solī ir vērts tomēr padomāt par to, ko ēdam. Ja pat pusdienas ātri jāpaķer lielveikalā vai kioskā, iesaku mirkli padomāt un izvēlēties veselībai draudzīgākus variantus. Kā tikt skaidrībā? Daudzi tirgotāji īpaši marķē veselīgākās izvēles – gan gatavās maltītes, gan produktus. Viens no šādiem marķējumiem ir starptautiskais “Nutri-Score” vērtējums,” skaidro uztura speciāliste Lizete Puga.