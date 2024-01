Eleganti iekļaujas virtuves dizainā, ir vieglāk kopjamas, mazāk lipīgu nosēdumu uz virtuves skapīšiem – šīs trīs lietas ir vienas no populārākajām, ko min, kad runa ir par indukcijas plītīm. Bet mazāk runā par to, kādas kļūdas bieži pieļauj to lietotāji, bojājot gan ēdienu, gan plīts ilgmūžību.