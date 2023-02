Veselības indekss ⟩ Katrs piektais ēd neveselīgi

Saskaņā ar 2022. gadā veiktā Mana aptieka & Apotheka Veselības indeksa pētījuma datiem 42% iedzīvotāju ikdienā mēģina pieturēties pie veselīga uztura principiem, bet aizvien uz kaitīgo paradumu pjedestāla bronzas medaļu izpelnās neveselīga ēšana, ko atzinuši 20% respondentu. Iespējams, vislielākais klupšanas akmens ir zināšanu trūkums par veselīgu uzturu un produktu sastāvu. Par to liek aizdomāties pētījuma dati, kas rāda, ka, no vienas puses,

Ieradumu maiņa ir lēns process. To apliecina Veselības indeksa 2021. un 2022.gada pētījuma dati, proti, gada laikā tikai par 2% palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri cenšas ēst veselīgi. Saskaņā ar pērn veiktā pētījuma rezultātiem, lai uzlabotu savus uztura paradumus, lielākoties cilvēki cenšas ierobežot cukura patēriņu (44% respondentu), samazināt sāls daudzumu uzturā (37% respondentu) un izvairīties no pusfabrikātu lietošanas (31% respondentu).

"Lai gan joprojām katrs piektais iedzīvotājs atzīst, ka viņa uzturs nav pietiekami veselīgs, vērtējot iedzīvotāju ieradumu tendences kopumā, jāsecina, ka vērojamas arī pozitīvas iezīmes. Salīdzinot ar 2021.gadu, pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri cenšas savā ikdienā ieviest vismaz kādu no veselīgiem ieradumiem, piemēram, par 6% pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri ik dienas izdzer pietiekami daudz ūdens (kopumā - 48% iedzīvotāju), par 5% pieaudzis iedzīvotāju skaits, kuri ierobežo cukura patēriņu (44% respondentu), un par 5% pieaudzis arī to cilvēku skaits, kuri cenšas samazināt sāls patēriņu uzturā (37% respondentu). Rūpējoties par savu veselību, par 7% vairāk iedzīvotāju sākuši lietot uztura bagātinātājus. Likumsakarīgi, ka visapzinīgāk pret veselīga uztura paradumiem izturas iedzīvotāji, kuri kopumā savu dzīvesveidu vērtē kā veselīgu, kā arī respondenti ar augstāko izglītību un seniori. Rūpējoties par veselību un gādājot par sabalansētu uzturu, ir svarīgi atcerēties atslēgas vārdus "uztura daudzveidība", iekļaujot ēdienkartē gan olbaltumvielas, gan dārzeņus, gan graudaugus, un, protams, neaizmirst par regulārām fiziskām aktivitātēm," norāda aptieku tīkla Apotheka izpilddirektors Māris Lūks.