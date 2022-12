Kā izvēlēties gardu ananasu?

Ananass ir patiesi krāšņs un gards auglis. To pat biežāk cilvēki iegādājas nevis notiesāšanai mājās, bet gan kā papildinājumu dāvanai.

Bet viss vējā, ja eksotiskais kārums nav nogatavojies. Tad to var vienīgi sasaldēt un likt kā piedevu kādam smūtijam. Bet šoreiz ne par to, bet gan par to, kā nopirkt labāko ananasu!