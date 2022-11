Pirmā Latvijā un pieejama bez maksas: pašpalīdzības grāmata cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem

Ēšanas traucējumu problēma Latvijā kļūst arvien aktuālāka dienu no dienas. Pateicoties biedrības "Būt brīvai" aktivitātēm, arvien vairāk cilvēku iznāk no ēnas, lai runātu par savu cīņu ar ēšanas traucējumiem. Tāpēc biedrība "Būt brīvai" saprata, ka ir nepieciešams uzrakstīt pašpalīdzības grāmatu cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem, kurā brīvprātīgie un mentori dalās pieredzē un piedzīvotajās problēmsituācijās ar kurām ir saskārušies. Problēmsituācijas analizēja speciālisti, kas strādā ar ēšanas traucējumu skartiem cilvēkiem, - KBT terapeite Inese Lapsiņa, koučs, mentors Anna Balode, klīniskais psihologs Irina Matjuka, uztura speciāliste Olga Ļubina, psihiatre Evija Siliņa, Kristīna Buta un speciāliste darbā ar vardarbībā skartām sievietēm Madara Lapsa. Grāmata ir veidota NVO fonds projekta ietvaros un ir radīta kā sabiedrībai nozīmīgs bezmaksas materiāls. Iegādāties to nav iespējams, jo primāri ir domāts, lai tā ir pieejama ikvienam, neatkarīgi no rocības.