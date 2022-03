Sāls nodoklis? Iespējamais risinājums sāls patēriņa samazināšanai

Lai ierobežotu sāls patēriņu un veicinātu veselīgākus ēšanas paradumus, 16. martā kā viens no risinājumiem Saeimā tika minēts sāls nodoklis, kā arī pārtikas sastāva regulējums un iepakojumu marķēšana.

Lai ierobežotu sāls patēriņu, katrs no mums var rīkoties jau šodien - vairāk gatavot mājās paši no svaigiem produktiem, veikalā pētīt produktu etiķetes un priekšroku dot tiem, kuros sāls daudzums ir zemāks, atturēties no neveselīgiem našķiem un dažādām gatavajām mērcēm un piedevām.