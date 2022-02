Uztura paradumus nedrīkst mainīt krasi un radikāli. Kāpēc?

"ja gribat ko mainīt savos ikdienas paradumos, pirmais ieteikums būtu nedarīt to ļoti drastiski un radikāli, jo tas bieži vien beidzas ar fiasko otrās, trešās dienas vai varbūt otrās nedēļas izskaņā, jo dažkārt uzstādītie noteikumi ir pārāk šerpi un ne uzreiz pie tiem var pierast".

"Bet tas nav kūpinājums, tas nav desveidīgais, tas ir no svaiga produkta gatavots ēdiens. Tur atkal slinkums, laika trūkums un visi pārējie aizbildināšanās momenti nāk,” norādīja speciālists.

Andris Brēmanis kliedēja arī kartupeļu slikto slavu, skaidrojot, ka kartupelis ir vērtīgs dārzenis, ja to vāra vai cep krāsnī. Jāizvairās ir no to baudīšanas treknā veidā - cepti pannā, fritēti, čipsos.