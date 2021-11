Četri sautējumi, ko jāiemācās pagatavot katram Gruzijas virtuves cienītājam

Čahohbili ir vistas gaļas sautējums aromātiskā tomātu mērcē ar zaļumu un valriekstu piedevu. Gruzijā čahohbili ir tikpat populārs kā mums labi zināmais šašliks vai harčo zupa. Šim ēdienam ir raksturīgas visas gruzīnu nacionālās virtuves galvenās iezīmes: izteikti bagātīga garša, sātīgums un piesātināta aromātu buķete. Čahohbili parasti gatavo no putnu gaļas, pievienojot tomātus, garšaugus un valriekstus.

Interesanti, ka pirmsākumos šī ēdiena gatavošanai tika izmantota fazānu gaļa, taču tagad tā visbiežāk tiek aizstāta ar daudz lētāko un visiem pieejamo vistas gaļu. Lai vistas gabaliņi saglabātu sulīgumu, tos vispirms strauji apcep no visām pusēm zeltainus un tikai tad sautē aromātiskajā mērcē līdz gatavībai.

Šis gaļas un dārzeņu sautējums savu nosaukumu ir ieguvis no trauka, kurā tas tiek gatavots, – māla podiņa ar blīvi piegulošu vāciņu. Atkāpjoties no tradīcijām, čanahi var gatavot arī lielākā traukā - čuguna "pīlē" vai katlā, sautējot uz plīts.

Parasti čanahi tiek gatavots no jēra vai aitas gaļas, bet dažādas recepšu variācijas pieļauj izmantot arī teļa, liellopa vai pat cūkas gaļu. Gaļa ir aptuveni viena piektā daļa no šā ēdiena pagatavošanai nepieciešamajām sastāvdaļām, pārējo podiņu aizpilda dažādi dārzeņi - sīpoli, kartupeļi, tomāti un baklažāni, kas tiek pievienoti aptuveni vienādās proporcijās. Sīpoli un kartupeļi tiek sagriezti lielās daivās, baklažāni – biezās ripās vai pusripās, tomāti – pārgriezti uz pusēm.

Vēsturiski sacivi ir gruzīnu virtuves mērce, tomēr ar laiku šajā vārdā sāka dēvēt arī ēdienu - gaļu, kas sautēta krēmīgā un aromātiskā valriekstu mērcē. Visbiežāk sacivi tiek gatavots no vistas vai tītara gaļas, bet ir pieļaujams izmantot arī zoss, pīles gaļu un pat zivis.

Sacivi pamatmērce tiek gatavota uz gaļas buljona bāzes, papildinot to ar maltiem vai sasmalcinātiem valriekstiem. Kā jau Gruzijas virtuvē ierasts, ēdiena īpašo garšu buķeti veido garšvielas: kanēlis, pipari, ķiploki, hmeli-suneli un Imeretijas safrāns (to gatavo no kaltētām un samaltām samteņu ziedlapiņām.)