Bietes ir jāēd, bet bez majonēzes restītes

Lai bietes būtu patiesi vērtīgas un organismam noderīgas, sertificētā uztura speciāliste Inga Elksne tās iesaka baudīt vārītas vai tvaicētas un izvairīties no majonēžu un krējuma mērcēm.

“Bietes būtu vēlams vai nu svaigā veidā pievienot lapu salātiem, pirms tam tās sagriežot vai sarīvējot smalkās strēmelītēs, vai cept cepeškrāsnī nelielā olīveļļas daudzumā, vai, atkarībā no sezonas, pagatavot boršču vai auksto zupu.”

Pirmkārt, tās ir papildus kalorijas, bet, ja tas nav svarīgi, tad jāatzīmē fakts, ka bietes ir labs dzelzs avots, bet piena produkti kavē tā uzsūkšanos organismā. Kā skaidro speciāliste: "Tāpat nebūtu ieteicams maltītes laikā malkot tēju vai kafiju. Ēdot augu valsts produktus, kas satur dzelzi, būtu ieteicams uzņemt arī ar C vitamīnu bagātus produktus, piemēram, apelsīnus, greipfrūtus, kivi, zemenes un citas ogas, kā arī brokoļus, tomātus, kabačus, puķkāpostus un kale kāpostus. Un vēl augu valsts produktus vajadzētu lietot kopā ar dzīvnieku valsts produktiem."

Antioksidanti - vēl viena lieta, kas nepieciešama mūsu organisma pilnvērtīgai funkcionēšanai un bietēs to arī netrūkst. Piemēram, betalains - viela, kurai piemīt spēcīgas antioksidatīvas īpašības un pretiekaisuma iedarbība. Uztura speciāliste atklāj, ka bietes satur arī daudz vērtīgu nitrātu.

Vēl kāds ievērības cienīgs fakts ir tas, ka bietes satur arī gana daudz folijskābes (B9 vitamīns, kas organismam palīdz saražot veselīgus sarkanos asinsķermenīšus. Tie, savukārt, palīdz mūsu ķermeni pienācīgi apgādāt ar skābekli) proti, 37% no dienā ieteicamās devas.

Nav konkrēta apjoma, cik bieži un daudz šo dārzeni vajadzētu ēst, tomēr ar piesardzību tas jābauda cilvēkiem, kuriem bietes izraisa biežu vēdera izeju vai caureju. Tāpat arī cilvēkiem ar specifiskām zarnu saslimšanām un arī tad, ja ir konstatēta to nepanesamība. Nav ieteicams to iekļaut arī uzturā bērniem līdz gada vecumam, bet pēc tam to darīt ļoti pakāpeniski, sākot ar nelielām porcijām.