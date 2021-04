Uzmanīgi: dietoloģe brīdina par kancerogēnām vielām grilētā gaļā

no grila virmojošajiem dūmiem mūsu organismā nonāk policikliskie aromātiskie ūdeņraži jeb ķīmiskas vielas,

Tikmēr heterocikliskie amīni visbiežāk ir sastopami gaļā un zivīs. Tās ir vielas, kas veidojas, šos produktus gatavojot augstā temperatūrā - cepot vai grilējot: “Tās veidojas gan no muskuļu audiem, gan no ogļhidrātiem, gan no cukuriem. Tie veicina ne tikai vēža attīstību, bet arī iekaisīgos procesus organismā, kas būtu sirds asinsvadu slimības, cukura diabēts un novecošanās process,” skaidro Meija.