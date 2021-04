Kāds ir japāniešu slaidā auguma noslēpums: TOP 10 galvenie iemesli

Uzturs ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ļauj šīs tautības dāmām būt allaž slaidām. 10 uztura noslēpumus apkopojis portāls "Postimees".

Arī japāņu restorānos, kas atrodas citviet pasaulē, porcijas patiesi nav lielas, un tas nav gluži tāpēc, ka restorāna īpašnieki būtu skopi, - tā ir daļa no kultūras. Pieticīga izmēra porcijas ir raksturīgas Japānai. Japāņi jau no bērnības ir pieraduši pie viena no veselīga uztura pamatiem - ēst ļoti mazām porcijām, bet bieži.