Kā izvairīties no pārēšanās, kad strādā no mājām?

Izstrādājot konsekventu rutīnu, tiek likts pamats sabalansētai ēšanai. Ja nekad neesi bijis brokastu cilvēks, tagad ir laiks sākt šo veselīgo ieradumu, raksta portāls "The Health". 2020. gada pētījums, kas publicēts The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, atklāja, ka diētas izraisīta termoģenēze, enerģija, ko tavs ķermenis iztērē, sagremojot un metabolizējot pārtiku brokastīs, ir vairāk nekā divas reizes augstāka nekā vakariņās. Šis pētījums ir apstiprinājums senam padomam: