Bez cukura ne dienas? Pieci padomi, kā cīnīties ar atkarību

Bieži patērējot cukurotus ēdienus, kas dod ātru enerģiju, tie ne tikai rada pieradumu, bet agri vai vēlu - arī aptaukošanos. LTV1 raidījums “Pārtikas revidents” atklāj piecus veidus, kā atbrīvoties no cukura atkarības.

1. Izvairies no regulāras cukurotu ēdienu lietošanas

“Veselības centra 4” un Rīgas 1. slimnīcas dermatoloģe un imunoloģe Tatjana Ļiņova norāda, ka, bieži patērējot cukurotus ēdienus, kas dod ātru enerģiju, tie ne tikai rada pieradumu, bet agri vai vēlu - arī aptaukošanos: “Cukurs izraisa atkarību, un tā ir viena no substancēm, no kuras mums ir reāla fiziska pierašana. Un ar katru reizi vēlamies, lai cukura uzņemamais daudzums ir lielāks, līdz ar to mums nav tāda konkrēta stopsignāla.”