Kas notiks ar tavu organismu, ja atteiksies no saldumiem?

Atteikšanās no cukura ir milzīga uzvara pašam pār sevi un liels solis ceļā uz labāku veselību. Pilnīga saldumu izslēgšana no ēdienkartes noteikti būs grūts process, bet ieguvumi būs redzami arī tad, ja saldumu apjomu ievērojami samazināsi, skaidro “Food in my room”.