Kā mainīt uzturu, lai neiekristu rudens noguruma lamatās?

Ja noguruma sajūta rodas drīz pēc atpūtas, tad, iespējams, piezagusies rudens depresija vai noteiktu uzturvielu trūkums. Ideja, ka rudens jau ir klāt, ka pūš auksts vējš un no kokiem nokrītas lapas, cilvēku satrauc. Nepatīkamo sajūtu pastiprina nemiers saistībā ar to, ka ziema ir arvien tuvāk.

Kā tikt galā ar rudens nogurumu? Dzīvesveida izmaiņas var palīdzēt justies labāk vai izvairīties no rudens depresijas. Pirmkārt, padomā par to, kā un ko tu ēd. Ēdot lielu daudzumu neveselīgu pārtikas produktu, tev ir grūti piecelties no rīta, un visu dienu nebūs tonusa un garastāvokļa.