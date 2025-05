Vai rabarbers ir indīgs un vai to var izaudzēt uz balkona? Atbild speciāliste

Ja rudenī mēs varam teikt, ka latvieša sirdī mīt sēnes, tad maijā šo vietu noteikti aizpilda rabarberi. Kam no sava dārziņa, kam no tirgus laukuma, citam no kādas saimniecības, bet katrs atrod, kā pie sulīgajiem kātiem tikt. Rabarbers noteikti ir pavasara un vasaras sākuma plātsmaižu un kūku karalis, kurš ir apvīts dažādiem stāstiem, bet cik patiesi ir šie stāsti? Auglis, kura lapas ir indīgas, pēc Jāņiem ēst kategoriski aizliegts, savu rabarberu krūmu izaudzēšu uz balkona – cik daudz no tā visa ir taisnība, skaidrojām pie Bulduru tehnikuma dārzeņkopības pasniedzējas Gitas Riekstiņas.