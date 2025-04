Ko likt šķīvī gaļas, piena un olu vietā? Labākās augu alternatīvas

Tofu vai tempe: šie sojas pupiņu produkti ir vieni no visvērtīgākajiem un veselīgākajiem augu proteīniem. Turklāt pagatavošanas veidu ir tik daudz! Abi produkti pēc garšas ir ļoti neitrāli, tādēļ, sagatavojot marinādi ar savām mīļākajām garšvielām, noteikti nekļūdīsies! Populārākais tofu pagatavošanas veids ir to pēc marinēšanas apviļāt kukurūzu cietē, lai cepot iegūtu kraukšķīgu ārpusi, bet saglabātu mīkstu vidiņu. Savukārt sagriežot tempi plānās šķēlītēs un apcepot to uz pannas vai cepeškrāsnī, iegūsi lielisku sastāvdaļu brokastu sviestmaizēm.