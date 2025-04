Kopā arī virtuvē Žurnālistes Kristīnes Vilītes meistarstiķis – tiramisu burciņā

Kanēlis, koriandrs un sumaks. Kanēlis un koriandrs noder gan desertiem, gan gaļas ēdieniem. Sumaks ir salātu broša, odziņa, ķirsītis – sauc, kā gribi, bet šī tumši sārtā garšviela, kas iegūta no etiķkoka augļiem, ir izcila salātos. Ja mājās nav citrona, tad es teiktu, ka sumaks ir sausais citrons. Tas piešķir salātiem patīkamu skābumu un nedaudz pikantuma. Ar vienlīdz labiem panākumiem to var kaisīt arī uz avokado maizēm vai laša. Starp citu, var pārbērt arī saldējumam, putukrējumam. Sumaks smuki iekrāso produktu.

Tādi ir vairāki, atkarībā no gadalaika un situācijas, bet vissezonu spīdeklis ir tiramisu. Recepti atradu žurnālā "Santa", kur ar to dalījās pavārs no Itālijas. Mani tas nopirka ar to, ka nebija nepieciešama cepeškrāsns. Vairākus gadus gatavoju lielā cepešpannā, tad dalīju pa porcijām. Izmantoju tikai vienu konkrētu maskarponi, jo citas mēdza aizplūst pēc savienošanas ar olu un cukuru. Reizē, kad konkrēto maskarponi neatradu, es nolēmu salikt tiramisu burciņās. Vualā! Svētku zvaigzne bija dzimusi. Tiramisu jau ir sadalīts pa porcijām, nav jāmeklē papildu trauki, kuros servēt, kā arī ērti iedot līdzi viesiem, ja paliek pāri.