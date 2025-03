Ielaid pavasari savā virtuvē: šefpavārs iesaka, kā ar prieku baudīt zaļumus un pavasara vitamīnus

Zaļumi rokas stiepiena attālumā

Tā kā ziema, pelēkais laiks un slapjdraņķis ir izsmēlis pēdējās vitamīnu rezerves, ir īstais laiks tās atjaunot! Pavasaris tam ir izcili piemērots, jo šajā laikā vienu no galvenajiem vitamīnu avotiem – zaļumus – ikviens var izaudzēt uz palodzes. Arī veikalos parādās lociņi, jaunā piparmētra, rukola un koriandrs podiņos, taču šos zaļumus no sēkliņām var audzēt arī mājās. Tie satur daudz C vitamīna un flavonoīdu, kas iet zudumā, uzglabājot tos ledusskapī vai termiski apstrādājot, tāpēc daudz vērtīgāk ir nošķīt sauju svaigu zaļumu.

“Pavasarī viss tā vien prasās augt, tāpēc ir īstais laiks diedzēšanai. Dīgstos ir ļoti daudz dažādu vitamīnu un minerālvielu, atsevišķos dīgstos – arī augsts olbaltumvielu saturs, tāpēc tie ir ļoti veselīgi. Turklāt tas ir aizraujošs process, kura laikā varam bērniem parādīt, kā no mazas sēkliņas, par to rūpējoties, izaug kaut kas ēdams! Gan lieliem, gan maziem patīk vērot, kā no zemes izlien asniņš, un arī to nogaršot būs īsts piedzīvojums,” saka Rimi šefpavārs Normunds Baranovskis.