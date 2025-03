Latvietības kods: bērzu sulas pavasarī

Paceļ roku, kurš ir dzēris bērzu sulu? Un tagad tie, kas pašrocīgi tecinājuši? Jā, bērza sulas tecināšana un dzeršana ir latvieša kods, dzīvesziņa un pavasara must have.

Domājams, ka nelatvieti par savējo var sākt uzskatīt brīdi, kad viņš ne tikai mauc galvā Jāņu vainagu, ēd rupjmaizi, vairās no caurvēja un iet sēņot, bet arī tad, kad kāru muti dzer svaigi tecinātas bērzu sulas un apsver iegādāties savu urbšanas komplektu.

Kur meklēt sulīgāko bērzu?

Kur meklēt šo svaigo sulu bāru, kas atvērts diennakti nepilnu mēnesi? Ideāli, ja ir pašam savs privātīpašums vai draugi/radi, kam tāds ir. Tad puslīdz droši var uzelpot un nebēdāt par to, kur dabūt savu ikgadējo sulas spainīti, jo, gluži kā zemenes sezonā jāapēd vesels spainis, tā arī bērzu dzira jāizdzer līdzīgā daudzumā. Tā vēsta latviešu dzīvesziņa, tiesa, to uzrakstījis un kanonā iekļāvis nav neviens, bet to tak īstens latvietis pats saprot!