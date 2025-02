Viļņa sāk gatavoties jau trešajam Rozā zupas festivālam

pērn to apmeklēja vairāk nekā 42 000 viesu, kas ir par 27 000 vairāk nekā gadu iepriekš, tai skaitā ciemiņi no ārzemēm – arī no Latvijas.

Un tas nav pārsteigums – aukstā biešu zupa ir arī viens no latviešu iecienītākajiem vasaras ēdieniem. Rozā zupas festivāls sniedz unikālu iespēju apmeklētājiem no Latvijas izpētīt un salīdzināt dažādas iemīļotās aukstās biešu zupas variācijas, baudot dzīvīgo festivāla atmosfēru.

“Katru gadu redzam arvien pieaugošu interesi par Viļņas Rozā zupas festivālu. No kulinārijas pasākuma tas ir kļuvis par pilna mēroga kultūras pieredzi, piesaistot apmeklētājus no visa reģiona. Aicinām ikvienu pievienoties rozā vilnim un izbaudīt pilsētu no jauna skatupunkta, pat neuzliekot rozā brilles!” aicina Vilma Daubariene, Go Vilnius Tūrisma nodaļas vadītāja