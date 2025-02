Pienā vai ūdenī: kā vārīt auzu pārslu putru

Ja runājam par brokastu putrām, šaubu nav – auzu pārslu putra ir līderos. Pat pārslas katrs var atrast sev tīkamākās – ātri pagatavojamās, vārāmās, pilngraudu. Nemaz nerunājot, ka pēc pašas putras pagatavošanas to var katru reizi pārvērst jaunā garšu piedzīvojumā, izmantojot visdažādākās piedevas – sākot no svaigiem augļiem un ogām, beidzot ar dažādām mērcēm. Ja esi nolēmis vārīt putru, kur to darīt? Katliņā, protams! Ūdenī vai pienā?