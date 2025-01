Metode, kā izcept īpaši sulīgus kupātus

Katrs, kurš reiz ir gatavojis kupātus, tos uzliekot uz grila vai pannas, visticamāk, ir saskāries ar to, ka desas apvalks jeb zarna karstumā pārplīst un pa to vietu strauji iztek viss šķidrums, kas kupātu saglabātu sulīgu.

Kas tieši jādara? Uzvāri katlā ūdeni. Kad tas izdarīts, noņem ūdeni no uguns un liec verdošajā ūdenī kupātus. Zem vāka tos noturi karstajā ūdenī 5-7 minūtes.

Tad no ūdens ņem ārā, nosusini un liec uz sakarsētas pannas ar taukvielām apcepties skaisti brūnus no visām pusēm. Necep ilgi, aptuveni 2 minūtes no katras puses. Un gatavs!