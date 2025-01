Eksperiments: vai pašam gatavot sviestu ir lētāk?

Par to, ka sviests sanāk no veikalā pirktā saldā krējuma, esmu jau pārliecinājusies, jo brīdī, kad manis nopirktais saldā krējuma litrs dažādu iemeslu dēļ sāka sagurt, bet es sapratu, ka negatavošu ruleti ar putukrējuma pildījumu un dedzināto flāmu krēmu ne tik, ķēros to sakult sviestā. Lai nu kas, bet sviests ir viens no produktiem, kam vienmēr jābūt manā ledusskapī. Mani bērni, kuri ir pirmsskolas vecumā, par šādu notikumu vienmēr ir sajūsmā. Īpaši viņiem patīk sviesta mazgāšana, jo, grozies kā gribi, tā ir legāla iespēja spēlēties ar ēdienu. Skalot, mīcīt, veidot figūras. Ēdamais plastilīns, tā meita dēvē sviestu skalošanas procesā.