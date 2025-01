Cik tad sēnīšu Adrija sasēņo nedēļā? Adrija lēš, ka būs ap 200 beku un mušmiru, taču daudz kas atkarīgs no pasūtījumiem un sezonas. Lielākais lepnums no gadžetiem Adrijai ir gaileņu formas no cara laikiem. Tieši pateicoties cepumiem gaileņu formā, viņa tikusi pie tirgošanās vietas “Slow food Straupe” tirdziņā. “Šajā unikālajā tirdziņā jāiztur konkurss un jāstartē ar ko unikālu un neredzētu. Paldies gailenēm, ka varu tur būt!”