Vai naudu var pievilināt ēdot? Nepamēģināsi – neuzzināsi

Par to, ka jaunais gads jāsagaida ar pārbagātu galdu, ir pārliecināti ne tikai latvieši. Vēl vairāk, par dažiem produktiem veiksmes pielabināšanai pasaulē valda absolūta vienprātība. Taču ir arī unikāli produkti un to lietošanas veidi. Lūk, vairākas idejas no visas pasaules tavam Jaungada galdam, pirmajā vietā liekot veiksmes un laimes garantu.