8 svarīgi iemesli, kāpēc ēdienkartē jāiekļauj vairāk pākšaugu

Plašas kulinārās iespējas – daudzveidība ēdienkartē

Pākšaugi ir ārkārtīgi daudzpusīgi, tos var izmantot dažādos veidos – no zupām un sautējumiem līdz salātiem, uzkodām un pat desertiem. Tā kā pākšaugi ir pieejami dažādās formās – sausi, konservēti, malti –, tie ir viegli iekļaujami jebkura tipa ēdienos un diētās. Tas ļauj dažādot uzturu, padarot to interesantu un daudzpusīgu gan veģetāriešiem, gan gaļēdājiem. Piemēram, krēmīgs humuss, kas ir izgatavots no turku zirņiem, tortlija ar sātīgu pupiņu pildījumu vai gards lēcu burgers ir tikai dažas no pākšaugu izmantošanas radošajām variācijām.