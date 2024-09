10 populāras kļūdas, gatavojot pupas, zirņus un citus pākšaugus

Nepareiza konservēto pākšaugu izmantošana

Risinājums: Pirms konservēto pākšaugu izmantošanas vienmēr tos rūpīgi noskalo zem auksta ūdens, lai atbrīvotos no liekās sāls. Kas attiecas uz aquafaba, tā ir lieliska vegāniska alternatīva olām. Šo šķidrumu var izmantot dažādās receptēs, piemēram, mērču iebiezināšanai, vegāniskos desertos (bezē, suflē) vai pat kā saistvielu vegāniskos ēdienos, tādēļ nevajadzētu to izliet, bet pārliet aizvākojamā trauciņā un līdz izmantošanai uzglabāt ledusskapī.

Pirms vārīšanas neizmērcēt

Viena no visbiežāk pieļautajām kļūdām ir neizmērcēt pākšaugus pirms to gatavošanas. Daudzi, it īpaši iesācēji pavārmākslas gudrību apgūšanā, uzskata to par lieku laika tērēšanu, taču nemērcēti pākšaugi var prasīt ļoti ilgu gatavošanas laiku, kā arī kļūt par smagu izaicinājumu gremošanas sistēmai.