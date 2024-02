No šķīvja līdz planētai – ilgtspējība ēdienkartē

Šobrīd cilvēki iemācījušies īstu gaļu no šūnām izaudzēt laboratorijā. Tāda ir atļauta patēriņam ASV, Singapūrā un Izraēlā. Vēl viena inovācija ir precīzā fermentēšana, kad netiek radīts viss produkts, bet no baktērijām kultivēta kāda dzīvnieku produktam raksturīga sastāvdaļa, kas dod specifisku garšu augu valsts produktam.

“ Dažādība ir svarīga, un tā nākotnē noteikti var palīdzēt izvairīties no pārtikas krīzes. Mēs kā organizācija esam atvērti dažādiem inovatīviem risinājumiem, kas iet prom no intensīvās industriālās lopkopības, taču es būtu piesardzīga par viena vislabākā nākotnes ēdiena prognozēšanu – šobrīd ir daudz dažādu redzējumu,” rezumē A. Miļūna.

Pavisam svaiga Netflix dokumentālo filmu sērija “ You are what you eat” A Twin Experiment” – Stenfordā veikts eksperiments ar identiskajiem dvīņiem. Viens turpina ēst visu, kamēr otram jāievēro vegāniskā diēta.