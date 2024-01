Neiepriecinoša statistika: 67% iedzīvotāju neplāno ēst veselīgāk

Ko darīt, ja vairākas reizes nav izdevies ieviest izmaiņas savā ēdienkartē vai vienkārši nevēlies atteikties no saviem iecienītākajiem produktiem? Eva Kataja ir pārliecināta, ka jāsāk ar sev vieglākajām izmaiņām un jāuztrenē pārliecība, ka man izdodas un tam patiesi ir jēga. Uzreiz kardinālas izmaiņas nav nepieciešamas.

Kuram gan nepatīk sevi palutināt ar ēdienu? Tā ir bauda, kas dzīvei piešķir prieku. Viens no veidiem, kā to darīt, vienlaikus rūpējoties par savu organismu, ir izvēlēties vietējos un sezonālos produktus. “Protams, ja skatāmies tikai no olbaltumvielu un tauku satura, piemēram, vietējā vistas gaļa un ārvalstu būtiski neatšķirsies. Taču gaļa, tāpat kā citi produkti, mums var sniegt arī vitamīnus, vērtīgas minerālvielas, kuru noteikti būs vairāk vietējos produktos. Vietējie ražotāji ir viegli sasniedzami, ļaujot pārliecināties arī par visu produkcijas tapšanas procesu. Ja gribam sev iegādāties pašu labāko, tad ir vērts pievērst uzmanību gan izcelsmei, gan audzēšanas apstākļiem, jo tas viss ir savstarpēji saistīts un ietekmē produktu kvalitāti. Atšķirību var sajust arī gardēžu mēles kārpiņas,” atzīst Eva Kataja.