Kāpēc ēdienkarte jādažādo ne tikai garšās, bet arī krāsās?

Oranžā milzu oga ķirbis satur varu, magniju, kāliju, dzelzi, C, E, P un B grupas vitamīnus, kā arī citas vērtīgas uzturvielas, kas palīdzēs kā stiprināt imunitāti, tā uzlabot sirds un asinsvadu, ādas, gremošanas sistēmas un redzes veselību. Ķirbja mīkstumu var izmantot, lai pagatavotu zupas, sautējumus, sacepumus un pat konditorejas izstrādājumus, savukārt mizas var sakaltēt, bet sēklas izmantot kā veselīgu uzkodu. Termiski apstrādājot ķirbi, vērtīgo vielu daudzums samazinās, tāpēc to var izmantot, spiežot sulas, tomēr jāņem vērā, ka tās nav paredzēts uzglabāt – svaigā sula jāizdzer uzreiz.

Viens no Latvijas senākajiem sakņaugiem kālis satur C un PP vitamīnus, ievērojamu daudzumu šķiedrvielu, olbaltumvielas un ēteriskās eļļas. Kālis veicina gremošanas sistēmas darbību, uzlabo asinsriti un stiprina imunitāti, to var ēst gan svaigā veidā, gan cept, sautēt un vārīt. Tiesa, pēc apstrādes kālis jāapēd trīs stundu laikā, pretējā gadījumā noārdīsies vērtīgais C vitamīns.