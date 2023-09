Svaigi un skābēti: kas vērtīgs kāpostos?

Lai arī tieši šobrīd svaigo kāpostu lapas ir īsti kraukšķīgas un sulīgas, šim lieliskajam dārzenim tādas noteiktas sezonalitātes nemaz nav. Labi nobriedušās un stingrās kāpostgalvas uztur bagātīgu vitamīnu un minerālvielu spektru visu ziemu, bet skābēti kāposti pavasarī būs viens no pēdējiem būtiskajiem vitamīnu avotiem, līdz dārzos no jauna sadīgs dilles, pētersīļi, salāti un redīsi.

Vērtīgais kāpostos

Aptuveni 200 ml vārītu kāpostu satur apmēram trešdaļu no ieteicamās C vitamīna dienas devas. Sarkanie kāposti, lai arī līdzīgi zaļajiem kāpostiem, satur vairāk C vitamīna, un tiem piemīt antioksidantu īpašības.