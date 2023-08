"Fast food kā izņēmums, nevis ikdiena": 7 ieteikumi, kā mudināt bērnus ēst veselīgāk

Ar septiņiem ieteikumiem dalās pavārs no Norvēģijas, “Dibber Meal and Food Services” (Latvijā – “CreaKids”) vadītājs Frode Selvags (Frode Selvaag).

Uzzināt, ko bērns labprāt ēd pirmsskolā

Iesaistīt gatavošanas procesā

Lai mudinātu bērnus ēst veselīgāk, runājiet ar viņiem par ēdienu, par to, ko un kāpēc viņi vēlētos pagaršot? Ja bērns ierosina kādu veselīgu ideju maltītei, iespēju robežās atbalstiet to, protams, tas neattiecas uz ierosinājumu vakariņās ēst tikai konfektes. Vienlaikus nevajadzētu katru maltīti atstāt bērna izvēles ziņā – jautājot bērnam, vai tu ēdīsi zupu vai zivi, vai kaut ko citu, mēs riskējam saņemt atbildi, ka bērns nevēlas neko no piedāvātā. Jo vairāk izlutināsim bērnus ar plašu izvēles brīvību, jo grūtāk būs pierunāt izvēlēties veselīgāko iespēju. Pirmsskolās mēs nereti sastopamies ar ļoti izvēlīgiem bērniem – lai to risinātu, mēs iesaistām viņus ēdienkartes veidošanas vai gatavošanas procesā, aicinām uz virtuvi, skaidrojam, kāpēc top viens vai otrs ēdiens, tādejādi zināmā mērā padarot viņus par vēstnešiem. Ja bērns ir palīdzējis gatavošanas procesā, viņš būs daudz gatavāks baudīt attiecīgo maltīti.