Septiņi iemesli, kāpēc zemenes ir jāēd

Viens no iedarbīgākajiem antioksidantiem, kas atrodami zemenēs, ir C vitamīns. ASV Nacionālā veselības institūta ieteicamā C vitamīna dienas deva ir 75 miligrami. Viena glāze šķēlēs sagrieztu zemeņu satur apmēram 98 mg C vitamīna (vairāk nekā viens apelsīns!), nodrošinot vairāk nekā 100 procentus no ikdienas C vitamīna devas.